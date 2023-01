VS bereikt schuldplafond, 'uitzonderlijke maatregelen' nodig

En als de VS die rente niet meer kan betalen betekent dat een faillissement van de Amerikaanse overheid. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor de Amerikaanse economie en daarmee ook de wereldeconomie, maar zover is het voorlopig nog niet. Minister van Financiën Janet Yellen heeft namelijk wat ze noemt 'uitzonderlijke maatregelen' genomen om betalingsproblemen nog even uit te stellen.

Waarom een schuldplafond?

In 1917 heeft de Amerikaanse politiek voor het eerst een schuldplafond ingesteld. Daarvoor moest het Congres voor iedere lening die de overheid aanging steeds toestemming verlenen. Het Congres besloot toen om in plaats daarvan een algemeen maximum voor alle leningen in te stellen. Het eerste plafond was 11,5 miljard dollar. Daarna is het steeds verhoogd als dat nodig was, de laatste keer in december 2021, met 2500 miljard dollar naar 31.381 miljard dollar.

Er zijn sinds 2013 ook periodes geweest dat de politiek het schuldplafond tijdelijk afschafte, voor het laatst tussen augustus 2019 en juli 2021. De meeste landen hebben geen schuldplafond, Nederland ook niet. Denemarken heeft er wel een. Maar daar is het plafond veel hoger dan de staatsschuld ooit is geweest, dus er is nooit het gevaar dat het plafond bereikt wordt.