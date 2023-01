Opnieuw veel ontslagen bij techgigant: 12.000 banen weg bij Google

Bij Google verdwijnen ongeveer 12.000 banen. Topman Sundar Pichai van moederbedrijf Alphabet maakte in een e-mail aan het personeel bekend dat er wereldwijd banen verloren gaan. Het is nog niet duidelijk of het Nederlandse onderdeel van het bedrijf wordt getroffen.

Omgerekend verliest ongeveer 6 procent van het Alphabet-personeel dit jaar zijn of haar baan. Alphabet meldde afgelopen najaar last te hebben van tragere groei doordat adverteerders minder uitgeven.

Jarenlang kon de groei bij de Amerikaanse techgiganten niet op en namen ze veel nieuwe mensen aan. Inmiddels is sprake van een economische onzekere tijd, die ook de techsector raakt. Techbedrijven voeren nu een correctie van die enorme groei door.

Alle techreuzen

Microsoft maakte deze week bekend 10.000 banen te schrappen en bij webwinkel Amazon verdwijnen 18.000 arbeidsplaatsen. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram kondigde afgelopen november een grote ontslagronde aan: bij Meta verliezen 11.000 werknemers hun baan. En Twittereigenaar Elon Musk schrapte ook flink in het personeelsbestand na zijn overname.