Rechter straft oud-president Trump voor 'misbruik van het rechtssysteem'

Oud-president Donald Trump en een van zijn advocaten moeten een schadevergoeding betalen van bijna 1 miljoen dollar (ruim 900.000 euro) aan Hillary Clinton en leden van haar campagneteam.

Volgens een federale rechter in Florida hebben Trump en zijn advocaten het rechtssysteem stelselmatig misbruikt "om wraak te nemen op politieke tegenstanders". Daarmee ondermijnt Trump volgens rechter John Middlebrooks de rechtsstaat.

De zaak volgde op het onderzoek dat de FBI in 2016 deed naar banden tussen Trumps campagneteam en Rusland. Trump beschuldigde daarop zijn politieke tegenstander Hillary Clinton en haar team ervan hem zwart te willen maken om zo de presidentsverkiezingen te manipuleren.

Strategisch misbruik procesrecht

Trump spande een zaak aan tegen Clinton, maar volgens de rechter had hij nooit mogen doen omdat die "lichtzinnig" was en "te kwader trouw" werd aangespannen voor "een ongepast doel". Middlebrooks merkt op dat Trump vaker de rechter probeert in te zetten om "wraak te nemen op politieke tegenstanders".

"Hij is het brein achter strategisch misbruik van het procesrecht en hij kan niet worden gezien als een rechtzoekende die blindelings het advies van een advocaat opvolgt", schreef Middlebrooks in zijn motivering.

Middlebrooks had vorig jaar Trumps aanklacht zelf al afgewezen en kwam nu met met de sancties tegen de voormalige president en zijn advocaat Alina Habba. Ze zijn opgelegd om de proceskosten van de aangeklaagden te dekken.

Reeks tegenslagen

Het vonnis van Middlebrooks is het laatste in een reeks juridische tegenslagen voor Trump, waaronder een boete van bijna 1,5 miljoen euro voor belastingontduiking door topmanagers van The Trump Organization, het bedrijf dat zijn zakelijke belangen behartigt.

Ook heeft de staat New York Trump aangeklaagd in een civiele zaak vanwege vermeend sjoemelen door Trump en zijn familie met de jaarrekeningen van de Trump Organization.