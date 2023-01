Sleeën, sneeuwpoppen en slippen: plaatselijk al 6 centimeter sneeuw

Niet iedereen zal iets merken van de sneeuwbuien die vandaag over ons land trekken. Op de ene plek komt het met dikke vlokken uit de lucht, elders laat het winterweer zich minder gelden. Vooral in het zuiden is het raak. Ten zuiden van Eindhoven was voor het middaguur plaatselijk al 6 centimeter gevallen. Doordat het blijft sneeuwen wordt op sommige plekken een laag sneeuw van zeker 8 centimeter verwacht. De sneeuw levert ook veel mooie plaatjes op. Heb je zelf een bijzondere sneeuwfoto gemaakt? Stuur deze dan naar de NOS via deze link

In het midden van het land was het sneeuwdek slechts een paar centimeter dik, maar toch was het ook hier voldoende voor sneeuwpret. In Hilversum hadden sommige kinderen het geluk dat ze op school deze vrijdag zelf de activiteiten mochten kiezen. "Het is Funny Friday dus dan mogen we altijd leuke dingen doen, zoals spelletjes", legt een leerling uit. Met een witte wereld was de keuze snel gemaakt. Het werd sneeuwpoppen maken en de meester bekogelen:

Bij het A. Roland Holst College in Hilversum hadden de kinderen al vroeg schik van de gevallen sneeuw. - NOS

Verder naar het noorden merkte men er weinig van. Op de meeste plekken in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel bleef het droog. Ook van gladheid was daar nauwelijks sprake. Doordat de temperatuur van de lucht en de grond niet onder de 0 graden kwam, was het beetje dat er viel al snel weer weg. In het westen leidde de hogere temperatuur voornamelijk tot regen of alleen natte sneeuw.

Een bescheiden sneeuwpop in Utrecht - NOS/Petra Steenhoff

Dat betekende ook dat overlast hier grotendeels uitbleef. Ongelukken deden zich sinds gisteravond vooral voor in de zuidelijkste provincies. Auto's gleden er van de weg, zelfs een strooiwagen belandde door de gladheid in een sloot. In Brabant en Limburg geldt nog tot in de middag code oranje wegens de verraderlijke gladheid. Rijkswaterstaat waarschuwt dat weggebruikers in de sneeuwbuien ook rekening moeten houden met slecht zicht. Het advies is de snelheid aan te passen, afstand te houden en rustig te remmen. Grote overlast deed zich tot nu toe niet voor. Weggebruikers pasten zich over het algemeen goed aan aan het weerbeeld: het was met 100 kilometer file wel ongebruikelijk druk voor de vrijdagochtendspits, maar dat kwam voornamelijk door langzaam rijdend verkeer en wat kleine ongelukken met blikschade. Verschillende auto's belandden in het water:

Het is glad op de weg. Dat veroorzaakte vannacht al meerdere ongelukken. Het KNMI waarschuwt voor sneeuwbuien de komende uren. - NOS

Ook hadden vrachtwagens moeite op de weg. Verschillende op- en afritten waren zo glad dat ze geholpen moesten worden: soms was extra strooien met zout voldoende, op andere plekken moesten tractoren ze wegslepen. Na een ongeluk met twee vrachtwagens op de A58 bij Moergstel moest die snelweg worden afgesloten richting Eindhoven. Rijkswaterstaat heeft inmiddels al 7,5 miljoen kilo zout gestrooid op ruim 100.000 kilometer weg en zal zo nodig ook sneeuwschuivers inzetten om wegen 'zwart' te houden. Toch waarschuwt een woordvoerder dat dat geen garantie is voor veiligheid. "Weggebruikers moeten er echt rekening mee houden, het kan echt voor gevaarlijke rijomstandigheden zorgen. Met de sneeuwval die wordt verwacht - 5 tot 10 centimeter - kan het zijn dat er in de loop van de dag wegen onbegaanbaar zijn." De grootste overlast wordt in het oosten en zuiden verwacht.