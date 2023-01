Vanavond op tv: Tanks voor Oekraïne? • Het dossier van Richard de Mos

Op de Duitse vliegbasis Ramstein komt vandaag de Ukraine Defence Contact Group bijeen, om te praten over militaire steun aan Oekraïne. In de groep zitten de defensieleiders van zo'n vijftig landen, waaronder onze minister Kajsa Ollongren.

Het dossier van de zaak De Mos

Hij was de grote winnaar van de Haagse gemeenteraadsverkiezingen in 2018: Richard de Mos, met zijn Groep De Mos. Maar hij heeft er maar kort van kunnen genieten, want anderhalf jaar later verloor hij zijn baan alweer omdat hij verdacht werd van corruptie. Hij zou mensen omgekocht hebben, het ambtsgeheim hebben geschonden en onderdeel zijn van een criminele organisatie.

Vanaf maandag staan De Mos en zeven anderen terecht. In Nieuwsuur vanavond een inkijkje in het strafdossier.