Minder nieuwe auto's verkocht, maar wel veel meer elektrische

Het aantal elektrische auto's in Nederland stijgt snel. 26 procent van de nieuwe auto's die particulieren afgelopen jaar kochten, reed volledig op stroom, meldt brancheorganisatie RAI Vereniging. In 2021 was dat nog 11 procent.

Ook het aandeel (plug-in) hybride auto's nam toe, van 33 procent in 2021 naar 36 procent in 2022.

Volgens de RAI Vereniging reden eind 2022 in Nederland 340.583 volledig elektrische auto's rond. De stijging is onder meer te verklaren uit het grotere aanbod. Ook zijn er aanschafsubsidies voor particulieren en gunstige regelingen bij private lease.

Benzineauto's zijn weliswaar nog steeds het meest verkocht, maar het aandeel slinkt snel. In 2020 waren benzinemotoren nog goed voor meer dan de helft van de verkopen, in 2022 is het gezakt naar 38,5 procent. Ook het aantal auto's op diesel blijft teruglopen; nog maar 1,5 procent van de nieuwe auto's is een diesel.

In totaal zijn in 2022 312.129 nieuwe auto's verkocht, en dat zijn er 10.000 minder dan in 2021. De autoverkoop loopt sinds 2020 terug als gevolg van de coronacrisis, onder meer door de lockdowns en problemen met de levering van onderdelen.

Brom- en snorfietsen

Bij brom- en snorfietsen is de groei van elektrische voertuigen nog sterker dan bij auto's. Elektrische scooters waren in 2022 goed voor bijna de helft van de totale verkoop.

Opvallend was wel de totale afname van het aantal verkochte snorfietsen. Na eerdere topjaren werden in 2022 41 procent minder snorfietsen verkocht. De verkoop had te lijden onder leveringsproblemen. Ook de nieuwe helmplicht voor snorfietsen drukte de verkoop.