Willem Engel krijgt maand voorwaardelijk, verder grotendeels vrijspraak

Willem Engel is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand, met een proeftijd van twee jaar. De voorman van de actiegroep Viruswaarheid werd in één geval schuldig bevonden aan opruiing, oftewel het aanzetten tot strafbaar gedrag. Van vijf andere feiten die hem ten laste werden gelegd, werd hij vrijgesproken.

De 45-jarige Rotterdammer werd vervolgd voor een reeks coronagerelateerde berichten op sociale media. Het Openbaar Ministerie eiste in november een taakstraf van 180 uur en een celstraf van drie maanden voorwaardelijk. "Verdachte zoekt de grenzen op, schuurt ertegenaan en gaat er in de visie van het OM overheen", stelde de officier van justitie destijds.

Tijdens de uitspraak behandelde de rechter zes uitlatingen van Engel, voornamelijk tweets. Bij vijf uitlatingen was volgens de rechter geen sprake van opruiing, maar bij één uitlating wel. Hierbij ging het om een oproep van Engel om deel te nemen aan een verboden demonstratie op 28 juni 2020.

Met de opgelegde straf wil de rechter voorkomen dat Engel zich nogmaals "opruiend zal uitlaten". Ook wil de rechter op deze manier duidelijk maken dat het "niet wordt getolereerd" om autoriteiten te negeren.

Prikbussen fotograferen

In de zaak tegen Engel stond de vraag centraal waar vrijheid van meningsuiting eindigt, en opruiing begint. De Viruswaarheid-voorman riep zijn volgers op Twitter onder meer op om medewerkers van 'prikbussen' te fotograferen of een verzorgingshuis te bellen dat wegens een corona-uitbraak dicht was voor bezoekers.

Het OM stelde dat Engel zijn volgers aanspoorde tot strafbare feiten, of de kans daarop bewust aanvaardde. Medewerkers van de GGD, medewerkers van een verzorgingstehuis en burgemeester Bruls van Nijmegen werden volgens het OM slachtoffer van de oproepen. Engel zelf vond daarentegen dat hij binnen de grenzen van de wet is gebleven.

Aanleiding voor de vervolging van Engel was een aangifte van meer dan 22.000 mensen tegen de Viruswaarheid-voorman, eind 2021. Engel maakte zich volgens initiatiefnemer Norbert Dikkeboom tijdens de coronaperiode schuldig aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting, uitingen met een terroristisch oogmerk en bedreiging.