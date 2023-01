Cryptohandelaar Genesis vraagt uitstel van betaling aan

Een van Genesis' schuldeisers is het Nederlandse cryptoplatform Bitvavo. Dat heeft 280 miljoen euro aan het bedrijf uitgeleend. Het feit dat Genesis nu uitstel van betaling heeft aangevraagd, kan voor het Nederlandse platform een flinke domper zijn, denkt cryptodeskundige Dennis Post van advieskantoor EY. "Ze dachten in een vergevorderd stadium van een deal te zijn over het geleende geld, maar zijn nu misschien wel terug bij af."

Bitvavo zelf benadrukt dat de huidige situatie "geen impact" heeft voor zijn klanten. Het bedrijf staat garant voor het geleende bedrag en zegt het risico van klanten te hebben overgenomen. Bitvavo heeft naar eigen zeggen een toezegging van Genesis voor het terugbetalen van 70 procent van de 280 miljoen, over het resterende bedrag is de afgelopen dagen nog gesproken, aldus het bedrijf.

De inschatting van cryptodeskundige Post is dat het moederbedrijf van Genesis, Digital Currency Group, de "voor hen veiligste en wellicht goedkoopste route heeft gekozen". Volgens Post is het nu de grote vraag in hoeverre het moederbedrijf bereid is de schulden van Genesis over te nemen om verdere onrust te voorkomen.