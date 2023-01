Honderden mensen geëvacueerd na brand in sloppenwijk Seoul

In Seoul heeft een brand gewoed in een van de laatste sloppenwijken van de Zuid-Koreaanse hoofdstad. Zo'n zestig woningen, vaak niet meer dan een hutje gebouwd van hout en karton, gingen in vlammen op.

Het vuur brak rond 06.30 uur lokale tijd uit. Honderden brandweermensen, politieagenten en welzijnswerkers hielpen bij het bestrijden van de brand en het evacueren van bewoners. Ook werden tien blushelikopters ingezet. Na vijf uur was de brand uit.

Voor zover bekend is er niemand overleden of gewond geraakt. Ongeveer 500 bewoners zijn elders opgevangen, onder meer in een sporthal. De verwachting is dat zij binnenkort terug kunnen naar huis. De bewoners van de afgebrande woningen worden tijdelijk in een hotel ondergebracht.

Gangnam

De sloppenwijk Guryong ligt aan de zuidkant van het zeer welvarende Gangnam-district, waar sommige van de duurste appartementencomplexen en sjiekste winkelstraten van Seoul zich bevinden.

Het is de grootste en bekendste sloppenwijk van de Zuid-Koreaanse hoofdstad. Naar schatting wonen er zo'n duizend mensen en zijn er meer dan 600 woningen.