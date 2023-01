Aantal abonnees Netflix steeg eind vorig jaar boven verwachting

Netflix heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar veel meer nieuwe abonnees gekregen dan het bedrijf had verwacht. Tussen oktober en eind december kreeg het streamingplatform er 7,7 miljoen klanten bij. In totaal had het bedrijf eind vorig jaar 231 miljoen abonnees.

In de eerste helft van vorig jaar zag Netflix nog een daling aan abonnees. Dat kwam onder meer door de toenemende concurrentie van andere streamingdiensten zoals HBO Max en Disney+, maar ook doordat steeds meer mensen hun account delen met anderen. Dat gaat het platform dit jaar aanpakken.

In het derde kwartaal steeg het aantal abonnees weer. Dat zette dus in het vierde kwartaal door. Netflix had onder meer succes met de serie Wednesday, een serie die gaat over Wednesday Addams, bekend van The Addams Family. Deze serie was volgens het bedrijf de op twee na populairste serie op het platform ooit. De docuserie Harry & Meghan, waarin de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hun verhaal doen, scoorde eveneens goed.

Goedkoper abonnement met advertenties

In het laatste kwartaal kwam Netflix ook met een goedkoper abonnement waarbij gebruikers advertenties te zien kregen. Dat abonnement is nog niet beschikbaar in Nederland, maar al wel in twaalf andere landen, waaronder de Verenigde Staten en Duitsland.

De omzet bedroeg 7,85 miljard dollar, omgerekend ongeveer 7,2 miljard euro. Dat is lager dan werd verwacht. Een van de redenen is mogelijk dat gebruikers die eerst een duur abonnement hadden nu zijn overgestapt op het goedkopere abonnement met advertenties. Het bedrijf noemt 2022 "een zwaar jaar, met een moeilijke start, maar een rooskleuriger einde."

Topman en medeoprichter Hastings doet stap terug

Het bedrijf kondigde ook aan dat topman Reed Hastings stopt als algemeen directeur. Hij stond meer dan twintig jaar aan het roer van het bedrijf dat hij in 1997 samen oprichtte met Marc Randolph.

De leiding van Netflix komt nu in handen van Greg Peters en Ted Sarandos, Hastings blijft wel betrokken bij het bedrijf. Hij wordt uitvoerend voorzitter.