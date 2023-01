Ayoub over Klassieker tegen 'gruwelijk' Ajax: 'Ik hoor op straat nog steeds: 6-2, 6-2!'

De Klassieker in De Kuip van vier jaar geleden was er eentje die de Feyenoord-fans niet snel zullen vergeten. Ajax was bezig aan een sensationeel seizoen met een geweldige ploeg, maar werd op 27 januari 2019 vernederd door een ontketend Feyenoord: 6-2. We kijken terug op die enerverende wedstrijd met de enige speler van toen die nog steeds in Rotterdam voetbalt: Yassin Ayoub. Dat doet hij tegenwoordig wel in het shirt van Excelsior. Hij maakte als invaller, koud in het veld, het zesde Feyenoord-doelpunt en plukt daar nog steeds de vruchten van. "Een held voor altijd, zo noemen ze je dan. Als ik nu in Rotterdam over straat loop, hoor ik nog steeds: hé, Ayoub, 6-2, 6-2! Dat is zo mooi, de mensen vergeten het niet." Underdog Feyenoord Feyenoord draaide dat seizoen niet best, had de Klassieker in Amsterdam eerder dat seizoen met 3-0 verloren en was, ook gezien de resultaten in het verleden, de underdog in eigen huis.

"Op televisie werden we uitgelachen en mijn telefoon liep vol met berichtjes en filmpjes van oude goals tegen ons van vrienden die Ajax-fan waren. Ajax deed het geweldig in de Champions League en ze hadden een gruwelijk elftal, eerlijk is eerlijk. Maar wij hadden niks te verliezen en gingen best wel positief de wedstrijd in." Ayoub begon, zoals vaak, op de reservebank en zag Lasse Schöne al na acht minuten een vrije trap binnenschieten. "Op de bank dachten we: shit man, wordt het zo'n wedstrijd, weer een afgang? Gelukkig maakte Jens Toornstra snel de 1-1." Bekijk de samenvatting van Feyenoord-Ajax in 2019:

Na ruim een half uur kwam Feyenoord via Steven Berghuis zelfs op voorsprong, waarna Hakim Ziyech gelijkmaakte. "Maar het Legioen stond achter ons en bleef maar zingen. Dat straalde af op de spelers en op een gegeven moment liepen we letterlijk en figuurlijk over hen heen." Het moment van Ayoub Robin van Persie, de man van de wedstrijd, scoorde in zijn laatste seizoen als voetballer vlak voor en vlak na rust, waarna Tonny Vilhena een kwartier voor tijd de 5-2 maakte. De Kuip was dronken van geluk. En toen moest het moment van Ayoub nog komen.

In de 83ste minuut werd hij door trainer Giovanni van Bronckhorst ingebracht als vervanger van Berghuis. "En een minuut later lag de bal al in het netje", lacht Ayoub." Berghuis had net zijn jas aangedaan en hij mocht alweer opstaan om te juichen."

"Ik was ongelooflijk blij dat ik eventjes mocht invallen en had niet durven dromen dat ik zo snel zou scoren. Ik veroverde die bal zelf, gaf een steekpass op Nicolai Jørgensen en liep keihard door. Ik riep: speel me in, speel me in! Eerst schoot hij zelf en was ik een beetje teleurgesteld. Toen speelde hij me alsnog in." "Ik dacht alleen maar: deze bal moet op goal. En hij ging er zo perfect in. Ik hoorde die hele Kuip losgaan, er is niks mooiers dan dat moment. Alles kwam eruit. Ik was een minuut lang buiten adem van het juichen. Dat gevoel is niet te beschrijven. Je wint van je aartsrivaal. Mensen die Feyenoord een warm hart toedragen, weten wat ik bedoel."

Handje van Ten Hag De vreugde na afloop was ongekend. Ayoub kreeg een hand van Ajax-trainer Erik ten Hag, die vier jaar lang zijn coach bij FC Utrecht was geweest en met wie hij nog steeds een goede band heeft. Ze bellen nog regelmatig. "Hij was mans genoeg om me te feliciteren, dat vond ik heel lief. Ik weet zeker dat hij zijn spelers die dag verrot heeft gescholden, dat deed hij bij Utrecht ook weleens."

Bij een tentje bij mij in de buurt waar ik eten afhaalde, zeiden ze: 'Betalen? Ben je gek?' Ik kreeg een extra drankje mee. Ik merkte echt wat die wedstrijd met de mensen deed. Yassin Ayoub kon niet meer stuk bij Feyenoord-fans na zijn goal tegen Ajax

Ook in de kleedkamer van Feyenoord liepen de emoties hoog op. "Van Bronckhorst had tranen in zijn ogen, hij was zo trots op ons. Het ging niet zo goed met Feyenoord in die tijd, we waren weggezet alsof we niks hadden te zoeken tegen Ajax. Dat is pijnlijk voor een trainer. Maar hij had rode oogjes, tranen van geluk. De hele staf was emotioneel. Ajax was zo goed, en wij geven ze met 6-2 op hun broek." Bekijk de reacties van Robin van Persie, Giovanni van Bronckhorst, Erik ten Hag, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong:

Nog steeds wordt Ayoub aangesproken over die middag. Maar zeker in de periode na die historische Klassieker was het genieten geblazen. "De mensen waren zo enthousiast. Ik wist niet wat me overkwam. Ik weet nog van de week na die wedstrijd dat ik bijna nergens mocht betalen." 'Betalen? Ben je gek?' "Bij een tentje bij mij in de buurt waar ik weleens eten afhaalde, zeiden ze: 'Betalen? Ben je gek?' Ik kreeg een extra drankje mee. Bij de supermarkt achter mijn huis werd ik geknuffeld door de bewaker. Ik merkte echt wat die wedstrijd met de mensen deed."

