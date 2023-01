Nederlandse mestuitzondering dreigt eerder te verdwijnen

De uitzonderingspositie voor Nederlandse boeren om meer mest te mogen uitrijden dan boeren in andere landen dreigt sneller te worden afgebouwd dan eerder de bedoeling was. De Europese Commissie is niet tevreden over de aanpak van het kabinet.

Nederland kreeg lang toestemming om van de regels af te wijken, maar de Commissie maakte vorig jaar duidelijk daarvan af te willen: er komt een overgangsperiode, waarin de Nederlandse boeren steeds minder mest mogen uitrijden. In 2026 moeten de regels voor Nederland hetzelfde zijn als in de meeste andere landen.

Minister Adema van Landbouw beschouwde 2023 tot nu toe als een jaar waarin relatief weinig hoefde te veranderen. Maar naar verluidt neemt de Europese Commissie daar geen genoegen mee: de Commissie vindt dat er dit jaar al moet worden ingegrepen om de milieudoelen te halen op het gebied van waterkwaliteit. Daarbij gaat het onder meer om de omgeving van natuurgebieden waar de waterkwaliteit slecht is.

Adema eerder terug uit Berlijn

Volgens Haagse bronnen heeft Brussel Nederland gedreigd dat de uitzonderingspositie in één keer verdwijnt, als er dit jaar geen serieuze stappen worden gezet.

Adema was bij de 'Grüne Woche', de grote landbouwbeurs in Berlijn, maar hij heeft zijn bezoek voortijdig afgebroken, om in de ministerraad over de mestproblemen te praten.