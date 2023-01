Houdverbod voor honden met te korte snuit: 'Ze lijden onder hun uiterlijk'

Minister Adema wil extra maatregelen nemen om het houden van katten en honden die door hun uiterlijk lichamelijk lijden verder tegen te gaan. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Adema zegt dat het onderwerp hem niet alleen als minister raakt "maar ook als mens". "We maken onschuldige dieren het leven zuur, puur omdat we ze 'mooi' en 'schattig' vinden."

Het gaat om onder meer mopshonden en katten met dubbelgevouwen oren. Het fokken van deze dieren werd al in 2014 verboden maar illegaal wordt er nog steeds in de dieren gehandeld en mensen hebben ze als huisdier. Adema wil nu ook het in huis houden en tonen van zulke dieren verbieden.

"Geen enkel huisdier zou moeten lijden onder zijn uiterlijk", aldus minister Adema. Een zogeheten "houdverbod" betekent ook automatisch een handels- en importverbod, aldus de minister.

Happen naar adem

Veel mensen kiezen bij het nemen van een huisdier vaak voor kenmerken die ze schattig vinden, zoals honden met een korte snuit of katten met vouwoortjes. "Zij hebben de beste bedoelingen, maar weten vaak niet dat dieren permanent kunnen lijden onder deze eigenschappen", aldus Adema. Honden met een te korte snuit moeten bijvoorbeeld constant happen naar adem.

Dierenartsen zien nog steeds veel honden in hun praktijk die door hun korte snuit last hebben van ademhalingsproblemen en andere aandoeningen. In 2014 werd dus al een fokverbod ingesteld voor dieren die last hebben van hun uiterlijk. In 2019 kwamen daar specifieke regels bij voor honden met een korte snuit. Honden met een snuit korter dan de helft van hun schedel mogen sindsdien niet meer worden gefokt.