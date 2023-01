Bilbao sterkste in derde etappe Tour Down Under, Vine neemt leiderstrui over

Pello Bilbao heeft de derde etappe van de Tour Down Under op zijn naam geschreven. De Spaanse renner van Bahrain was in Campbelltown in de sprint een maatje te groot voor vluchtmakkers Simon Yates en Jay Vine.

Bilbao sloeg in de heuvelachtige rit van 116,8 kilometer toe op Corkscrew Road, een klimmetje van 2,5 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van negen en pieken van twintig procent. De Spanjaard moest eerst een gaatje laten met Vine en Yates, maar wist voor de top, op zo'n zes kilometer van de finish, alsnog aan te sluiten.

Na een lastige afdaling ging Bilbao in de sprint al vroeg aan en hield hij zijn medevluchters achter zich. Milan Vader werd knap achtste.

Dennis is leiderstrui kwijt

Vine nam de leiderstrui over van zijn landgenoot Rohan Dennis, die een dag eerder de tweede etappe had gewonnen. Hij heeft een voorsprong van vijftien seconden op Bilbao en zestien op Yates.

De Tour Down Under duurt tot en met zondag.