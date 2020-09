Schoollunch met avocado en vette vis in plaats van je broodtrommeltje helpt

Van Schayck: "Zo kregen ze een gezonde lunch waarin 80 procent uit de Schijf van Vijf komt. Een zelfsmeerlunch, dus het is niet zo dat ze iets verplicht moeten eten. Maar ze worden wel gestimuleerd om nieuwe dingen uit te proberen. Wij volwassenen zijn vaak conservatief in onze keuzes, maar als kinderen een leuke manier krijgen om iets nieuws te proberen, staan ze er heel erg voor open."

In overleg met het Voedingscentrum voerden vier basisscholen in de regio het aangepaste programma in. Op twee scholen gingen de kinderen alleen meer bewegen. Bij twee andere scholen werd niet alleen de lesdag opgerekt om meer te sporten, er kwamen ook alternatieven voor de boterham met hagelslag tussen de middag.

De provincie Limburg initieerde De Gezonde Basisschool van de Toekomst omdat er in de regio rond Heerlen veel vaker gezondheidsklachten als obesitas, hart- en vaatziekten en longaandoeningen voorkomen. Doel was kinderen van jongs af aan gezondere patronen aan te leren.

"We hebben het draagvlak enorm zien toenemen, vooral toen we de eerste positieve resultaten zagen. Samen met de gemeente en tussenschoolse opvang kwam er extra menskracht. En ouders meldden zich enthousiast als vrijwilligers om te helpen."

Bijkomend voordeel van de lunch is dat ongelijkheid in de klas verdwijnt, zag directeur Marc Hendriks van De Schatgraver. "Vroeger had je echt kinderen die alleen een appel of een beker cola meehadden. Die kinderen profiteren hier het meest van. Maar ook de anderen genieten. Wanneer kreeg jij nou voor het laatst zalmsnippers op brood?"

Ook het pesten nam af, zag Van Schayck. "De sfeer op school werd gewoon beter. Kregen scholen eerst een 6 of 7 van kinderen, nu zijn ze echt enthousiast geven ze de school een 8 of 9. We zien ook dat nieuwe ouders bewust voor deze proefscholen kiezen."

Inmiddels zijn er in Limburg ruim twintig scholen die het model willen overnemen. Morgen wordt er ook een website gelanceerd om scholen in andere delen van het land enthousiast te maken. "Dit gun je ieder kind", zegt Hendriks.

Van Schayck: "Als ik terugdenk aan de meesters en juffen in mijn eigen lagereschooltijd, die ons met alle goed bedoelingen met de armen over elkaar stil lieten zitten, dan was het maar een saaie, geestdodende bedoening."