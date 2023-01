De wrede kamparts van Amersfoort: 'Hij was zijn artseneed volledig vergeten'

"Een schande voor de mens in het algemeen en voor de arts in het bijzonder." Zo typeerde de aanklager na de Tweede Wereldoorlog arts Nico van Nieuwenhuysen van Kamp Amersfoort. Hij had zijn patiënten verwaarloosd, mishandeld, laten verhongeren en blootgesteld aan ziektes. Hij vervalste overlijdenscertificaten en twee schedels van omgekomen gevangenen eindigden zelfs als curiositeit in zijn kantoor.

"Hij is zijn eed om voor patiënten te zorgen volledig vergeten", vat huisarts Adriaan van Es het samen. Met journalist Arjeh Kalmann schreef hij het boek Maar ik ben geen schooier over Van Nieuwenhuysen. Hun onderzoek was mede aanleiding voor een tentoonstelling over artsen in Kamp Amersfoort die vandaag opent in het voormalige kamp.

Van Es noemt Van Nieuwenhuysen een hard en lastig man. Omdat zijn praktijk vanwege zijn pro-Duitse houding stagneerde, aanvaardde hij het aanbod van de bezetter om in Kamp Amersfoort te komen werken. Van Es meent dat Van Nieuwenhuysen als chirurg totaal ongeschikt was voor die baan.

"Chirurgisch werk was het enige wat hij wilde doen, dus dan heb je niet zo veel verstand van ondervoeding of besmettelijke ziektes. Dat heeft hem wel parten gespeeld. Maar hij luisterde ook nooit naar het advies van artsen die er als gevangenen zaten."

Gevangenen geslagen

Een "onverschillige verbittering" had Van Nieuwenhuysen over zich, luidde na de oorlog het oordeel van een collega-arts die vastzat in Kamp Amersfoort. "Laat ze maar verrekken." Maar het was dat niet alleen. "Bij onderzoek hanteerde hij in plaats van de stethoscoop de stok", getuigt een andere gevangene.

Van Nieuwenhuysen mishandelde patiënten van wie hij dacht dat ze een ziekte simuleerden om onder het strenge regime in het kamp uit te komen. "Het was een wreed man die gevangenen sloeg en uitschold, maar ook lang liet wachten en nauwelijks aandacht gaf", somt Van Es op.