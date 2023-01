Lichaam van jongen in schacht van funderingspaal in Vietnam geborgen

Het lichaam van de 10-jarige jongen die vast was komen te zitten in een schacht van een betonnen funderingspaal in Vietnam is geborgen, melden staatsmedia.

De jongen was op Oudjaarsdag op een bouwplaats in de Mekongdelta met vrienden op zoek naar oud ijzer en viel in de schacht. Reddingswerkers probeerden de jongen dagenlang te bevrijden, maar na vier dagen lieten lokale autoriteiten weten geen hoop meer te hebben dat hij nog in leven was en dat het lastig zou worden om zijn lichaam te bergen.

De schacht was ruim 35 meter diep en had een diameter van 25 centimeter. Volgens persbureau Reuters hoorden agenten de jongen kort na de val nog om hulp roepen, maar bleef het daarna stil.

'Overleden aan verwondingen van de val'

Na wekenlange werkzaamheden daalden vannacht twee reddingswerkers af om het lichaam te bergen. Volgens lokale autoriteiten kon het lichaam intact naar boven gehaald worden, meldt Vietnam News. Het is na een lijkschouwing vervoerd naar het woonhuis van de jongen, op zo'n kilometer van het ongeluk.

Een vertegenwoordiger van de provincie Dong Thap meldt dat de autopsie heeft uitgewezen dat de jongen is overleden aan meerdere verwondingen die hij opliep tijdens de val. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval.