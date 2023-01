Code oranje vanwege sneeuw, maar grote overlast blijft uit

Weggebruikers moeten rekening houden met gladheid door sneeuw en bevriezing. Op verschillende plekken in het land zijn ongelukken gebeurd en op veel plekken rijdt het verkeer langzamer dan normaal. Doordat men zich aanpaste aan het weer bleef grote overlast echter uit. Voor Noord-Brabant en Limburg geldt code oranje nog tot in de middag. Utrecht en Gelderland werden om 10.00 uur van oranje afgeschaald naar code geel, die ook geldt voor de rest van het land. Tijdens sneeuwbuien moeten chauffeurs behalve met gladheid ook rekening houden met slecht zicht. Er trekt vandaag een buiengebied vanuit het noordwesten over het land. In de kustregio's valt regen, maar verder landinwaarts is dat sneeuw. Ook gisteravond waren er al winterse buien en vroor het in het hele land enkele graden. Omdat het vanavond ook weer glad kon worden, geldt voor het hele land tot zeker morgenochtend code geel. Veel files Rijkswaterstaat raadt aan om waar mogelijk thuis te werken of anders de rijstijl aan te passen: langzamer rijden, afstand houden, niet onnodig van rijstrook wisselen en rustig remmen. Vooral op verbindingswegen en op- en afritten is extra alertheid vereist. Er moet bovendien rekening worden gehouden met een langere reistijd. "We zien nu 100 kilometer file, dat is uitzonderlijk veel voor een vrijdagochtend", meldde Rijkswaterstaat rond 08.00 uur. "Het zijn gevaarlijke omstandigheden, maar het is goed dat de weggebruikers de sneeuw kunnen zien: we zien dat men zich daarop aanpast."

Goed te zien hoe de omstandigheden op de weg kunnen verschillen. Bij Tilburg is het winters, maar iets noordelijker bij Vianen is er niks (meer) aan de hand. Op sommige trajecten blijft het dus nog even opletten. #codeoranje #gladheid pic.twitter.com/PQqel5GMi1 — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) January 20, 2023

Hoewel automobilisten dus hun snelheid minderen, ziet Rijkswaterstaat toch slippartijen. Onder meer op de A4 Burgerveen, de A9 bij Akersloot en de A27 bij Utrecht moeten voertuigen worden geborgen. In West-Brabant slibden tijdens de spits de wegen dicht door het langzame verkeer: zo was de A58 tussen Bergen op Zoom en Breda één lange file. Bij de afrit Tilburg-Oost op die snelweg waren meerdere auto's betrokken bij een ongeluk. Gewonde bij ongeluk Ook vannacht raakten al meerdere auto's van de weg. In het dorp Vogelwaarde in Zeeuws-Vlaanderen raakte een bestuurder gewond toen een auto in een flauwe bocht van de weg in de sloot gleed. De chauffeur is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Ook op andere plekken ging het mis:

Het is glad op de weg. Dat veroorzaakte vannacht al meerdere ongelukken. Het KNMI waarschuwt voor sneeuwbuien de komende uren. - NOS