Wekdienst 20/1: Wel of geen tanks voor Oekraïne? • Willem Engel hoort zijn vonnis

Maar eerst het weer: vandaag trekt een buiengebied van noordwest naar zuidoost over het land. In de kustregio's valt voornamelijk regen, maar landinwaarts ook (natte) sneeuw. Aan het einde van de dag trekken de buien naar het zuiden weg. Het wordt 1 tot 5 graden.

Goedemorgen! Vandaag hoort Willem Engel of en welke straf hij krijgt voor opruiing en in Ramstein wordt gesproken over wapenleveranties aan Oekraïne.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Rotterdam hoort Willem Engel of hij straf krijgt voor het verspreiden van opruiende berichten. Het OM eist een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf.

Welke wapens gaan de bondgenoten van Oekraïne leveren? Op de Amerikaanse militaire basis Ramstein in Duitsland wordt daarover gesproken, waarbij het vooral zal gaan over het wel of niet leveren van Duitse Leopard 2-tanks.

Het gaat flink sneeuwen en dus heeft het KNMI code oranje afgegeven vanaf 08.00 uur. De code geldt voor de provincies Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en later op de ochtend ook voor Limburg.

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse zanger en gitarist David Crosby is op 81-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn vrouw laten weten in een verklaring aan entertainment-tijdschrift Variety. Volgens haar was Crosby al lange tijd ziek, en overleed hij "in de liefhebbende nabijheid van zijn vrouw en soulmate Jan en zijn zoon Django".

Ander nieuws uit de nacht: