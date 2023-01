Griekspoor op Australian Open uitgeschakeld door Tsitsipas

Tallon Griekspoor is op de Australian Open uitgeschakeld door Stefanos Tsitsipas. De Griekse nummer 4 van de wereld was in drie sets te sterk voor de laatst overgebleven Nederlander in het enkelspel. Het werd 6-2, 7-6 (5) en 6-3. Tsitsipas is na de uitschakeling van Rafael Nadal en Casper Ruud de hoogst geplaatste speler die nog meedoet.

Voor Griekspoor, de nummer 63 van de wereld, is het de eerste nederlaag in het nieuwe jaar. Hij heeft dit jaar al zes zeges geboekt, en begon het seizoen met winst op het ATP-toernooi van Pune in India.

Deze wedstrijd was de eerste keer dat de 26-jarige Griekspoor in de derde ronde van een grandslamtoernooi stond. In de vorige ronde had hij Botic van de Zandschulp, de beste tennisser van Nederland, in drie sets verslagen.