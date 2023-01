Griekspoor kan niet stunten op Australian Open: 'Tsitsipas net een niveautje te goed'

Tallon Griekspoor heeft in de derde ronde van de Australian Open niet voor een verrassing gezorgd. De nummer 63 van de wereld boog in de Rod Laver Arena met 2-6, 6-7 (5), 3-6 voor de als derde geplaatste Stefanos Tsitsipas.

"Het is balen, maar het was een heel mooi begin van dit jaar", concludeerde Griekspoor kort na de wedstrijd. "Zonde van het verlies, maar Tsitsipas was net een niveautje te goed."

Het was voor Griekspoor pas zijn eerste nederlaag van dit jaar. Hij had al zes duels op rij gewonnen en veroverde de ATP-titel in Pune. Op de Australian Open won Griekspoor in de eerste ronde van de Rus Pavel Kotov en in de tweede van landgenoot Botic van de Zandschulp.

Bekijk hieronder een uitgebreide reactie van Tallon Griekspoor en een korte analyse van de partij door Stefanos Tsitsipas: