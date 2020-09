Microsoft neemt groot gamebedrijf over voor nieuwe Xbox

Microsoft heeft het Amerikaanse mediabedrijf ZeniMax Media overgenomen voor ruim 6 miljard euro. Hiermee heeft het bedrijf enkele populaire games in handen gekregen voor de nieuwe Xbox, die in november uitkomt.

ZeniMax Media is uitgever van onder meer Doom, de Fallout-spellen en The Elder Scrolls V: Skyrim. Die laatste twee reeksen worden gemaakt door de bekende ontwikkelaar Bethesda Softworks, die nu dus ook in handen komt van Microsoft.

Het aantal gamestudio's dat onder de vlag van Microsoft valt, neemt door deze deal toe van 15 naar 23. De spellen van de Zenimax-studio's worden in de toekomst mogelijk exclusief voor de Xbox gemaakt, maar dat is nu nog niet zo. Wel kan Microsoft nu invloed uitoefenen op het ontwikkelproces van die spellen.

Nieuwe generatie

Volgens Microsoft en ZeniMax Media is de deal een intensivering van de samenwerking tussen de bedrijven in de afgelopen decennia. "De grote winnaars zijn onze fans", zegt ZeniMax-topman Robert Altman. "Onze games worden alleen maar beter."

Microsoft brengt in november twee nieuwe Xbox-consoles uit: de Xbox Series X en de Xbox Series S. In dezelfde maand komt concurrent Sony ook met twee nieuwe versies van de eigen spelcomputer: de Playstation 5 en de Playstation 5 Digital Edition.

De afgelopen maanden deed Microsoft vergeefse pogingen tot een andere grote overname: van muziekvideo-app TikTok. Onder druk van de Amerikaanse regering moest het Chinese moederbedrijf ByteDance afstand doen van de gebruikersdata van Amerikaanse klanten. Uiteindelijk kozen de Chinezen voor het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle en de supermarktketen Walmart.