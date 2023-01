Dode en grote brand bij protesten tegen Peruaanse president

In de Peruaanse hoofdstad Lima is een demonstratie tegen president Boluarte uitgelopen op rellen en gevechten met de oproerpolitie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond, en een historisch gebouw in de binnenstad ging in vlammen op.

Volgens de politie deden er zo'n 3500 actievoerders mee aan de demonstratie, maar andere aanwezigen zeggen dat het er twee keer zo veel waren. De demonstranten probeerden het parlementsgebouw en andere regeringsgebouwen te bereiken, maar werden daarbij tegengehouden door politie.

Ook elders in het Zuid-Amerikaanse land vonden protesten plaats. In het zuidelijke Arequipa, de tweede stad van het land, probeerde een groep demonstranten het vliegveld te bestormen. Zij werden tegengehouden door de politie, en in de gevechten die erop volgden viel tenminste één dode. Dat zegt de Peruaanse ombudsman.

Ten minste 45 doden

De actievoerders eisen het vertrek van president Boluarte, die vorige maand aan de macht kwam na het gedwongen vertrek van haar linkse voorganger Castillo. Die probeerde het parlement te ontbinden, om per decreet te regeren. Dat mislukte omdat het congres Castillo afzette en hem daarna te laten arresteren.

Castillo was de eerste Peruaanse president afkomstig uit een arm boerengezin, en is nog steeds zeer populair onder inwoners van armere en afgelegen gebieden in het zuiden van het land. De protesten tegen zijn afzetting vonden tot nu toe ook vooral daar plaats, en niet in de hoofdstad Lima. Bij de protesten kwamen tot nu toe minstens 45 mensen om, iets dat veel actievoerders wijten aan politiegeweld.

Nieuwe grondwet

President Boluarte maakte afgelopen weekend excuses voor de doden als gevolg van hardhandig optreden van de politie, maar zei niet te zullen opstappen. "Ik kan niet ophouden mijn verdriet uit te spreken over de Peruanen die bij de protesten zijn omgekomen", zei ze in een televisietoespraak. "Ik bied excuses aan voor deze situatie en dat het niet gelukt is deze tragische gebeurtenissen te voorkomen."

Veel actievoerders eisen naast nieuwe verkiezingen ook meer maatregelen tegen de ongelijkheid en armoede in het land. Ook willen ze een nieuwe grondwet, ter vervanging van de grondwet die in de jaren 90 werd ingevoerd onder de rechtse president Fujimori. Die is in de ogen van de actievoerders teveel gericht op de belangen van de rijke, zakelijke elite in het land.