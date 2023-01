Ook vandaag staking streekvervoer, maar niet alles ligt plat

Net als gisteren wordt er vandaag gestaakt in het streekvervoer. Vakbond FNV wil daarmee een betere cao afdwingen. De staking treft vooral streekbussen, maar ook regionale treinen van vervoerders als Arriva en Keolis.

Ondanks de staking ligt het streekvervoer niet helemaal plat, want lang niet alle medewerkers zijn lid van de FNV. Volgens de vakbond doet het merendeel van het personeel, niet-leden meegeteld, mee aan de staking.

Grote verschillen

Gisteren waren er regionaal grote verschillen te zien: in Brabant viel volgens de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer circa driekwart van de bussen uit, terwijl in het noorden van het land veel minder te merken was van de staking. Rond Schiphol reden zelfs vrijwel alle bussen.

Vervoerder Keolis verwacht dat er vandaag minder bussen en treinen rijden dan gisteren. Keolis verzorgt streekvervoer in Almere, Twente, Utrecht en op een aantal spoorlijnen in Overijssel en Gelderland.

'Bovengemiddeld'

De cao voor het streekvervoer geldt voor 13.000 medewerkers. De werkgevers hebben naar eigen zeggen "een bovengemiddeld hoog loonbod" van 8 procent gedaan, maar de FNV vindt dat onvoldoende. Verder eist de bond meer maatregelen om de werkdruk te verlagen.