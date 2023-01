Zanger en gitarist David Crosby (81) overleden

Mr. Tambourine Man, in de uitvoering van The Byrds:

Crosby was in 1964 mede-oprichter van de folkrock-band The Byrds, die een jaar later doorbrak met hun cover van Bob Dylan's nummer Mr. Tambourine Man. Dat werd een nummer-1-hit in de VS. Hij nam daarna nog vijf albums op met The Byrds, en verliet de band in 1968 met ruzie.

De Amerikaanse zanger en gitarist David Crosby is op 81-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn vrouw laten weten in een verklaring aan entertainment-tijdschrift Variety . Volgens haar was Crosby al lange tijd ziek, en overleed hij "in de liefhebbende nabijheid van zijn vrouw en soulmate Jan en zijn zoon Django."

Crosby richtte in datzelfde jaar de rockgroep Crosby, Stills & Nash op, die in 1969 een Grammy won als 'beste nieuwe artiest'. In dat jaar kwam ook singer-songwriter Neil Young de groep versterken voor live-optredens, en veranderde de groepsnaam in Crosby, Stills, Nash & Young. Hun gezamenlijke album Deja Vu uit 1970 werd wereldwijd een hit, en bereikte ook in Nederland de top van de albumlijst. Het is wereldwijd ruim 14 miljoen keer verkocht.

Al snel daarna viel de band uiteen door spanningen tussen de groepsleden, al bleven ze tot 2015 periodiek weer bij elkaar komen voor optredens en albums. Een constante was daarbij hun progressieve en pacifistische stellingname: Crosby heeft zich altijd uitgesproken tegen de Amerikaanse bemoeienis met Vietnam in de jaren 60 en 70. In 2006 kwam het viertal weer bijeen voor hun toernee Freedom of Speech, uit protest tegen de Amerikaanse aanwezigheid in Irak.

David Crosby kampte al decennia met gezondheidsproblemen, mede als gevolg van overmatig drank- en drugsgebruik. In 1985 zat hij negen maanden vast wegens drugsbezit. In 1994 werd bij hem met succes een levertransplantatie uitgevoerd. Ook kampte hij al decennia met diabetes.