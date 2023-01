Barcelona overwint logistieke en Madrid sportieve uitdaging in Spaanse beker

Een volwaardige landingsbaan is er niet, vandaar dat de Barça-selectie met een passagiersvliegtuig naar Malaga vloog en daar overstapte op een helikopter voor de oversteek van de straat van Gibraltar.

FC Barcelona, koploper in de Spaanse competitie, speelde een gedenkwaardige uitwedstrijd bij derdedivisionist AD Cueta FC, dat bivakkeert in de gelijknamige Spaanse exclave aan de Noord-Afrikaanse kust, grenzend aan Marokko.

De een moest een logistieke horde over, de ander een sportieve. Maar uiteindelijk is zowel FC Barcelona als Real Madrid door naar de kwartfinale van de Copa del Rey. De Catalanen wonnen met 5-0 bij AD Cueta FC, de Madrilenen met 3-2 bij Villarreal.

In een stadion dat derdedivisionist-waardig oogde, kwam de ploeg van trainer Xavi zonder Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Gavi, Pedri en Marc-André Ter Stegen in de basis pas na rust op gang. De openingstreffer van Raphinha viel pas vlak voor rust, een geplaatste krul in de verre hoek.

Na rust schoot Robert Lewandowski - wel in de basis - twee keer raak. Ook Franck Kessié, normaal gesproken bankzitter, scoorde en gaf twee assists. Ansu Fati mocht invallen en had slechts tien minuten nodig om te scoren. De route naar de wedstrijd bleek voor Barcelona een stuk lastiger dan het duel zelf.

Comeback Real Madrid

Honderden kilometers noordelijker had Real Madrid een lastige avond tegen Villarreal. Misschien dat de Saudische jetlag - zondag speelde het nog om de Spaanse supercup in Riyad tegen Barcelona - de Koninklijke voor rust parten speelde, want het werd compleet overlopen door de thuisploeg.

El Submarino Amarillo was scherper en creëerde meer kansen. Met een gezicht als een oorwurm zag Real-trainer Carlo Ancelotti hoe zijn mannen met een 2-0 achterstand gingen rusten. Etienne Capoue en Samuel Chukwueze hadden gescoord.