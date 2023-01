Na boegeroep in de rust wint Manchester City dankzij Mahrez van Tottenham Hotspur

Manchester City heeft in de jacht op koploper Arsenal geen averij opgelopen, al had dat wel gekund. Tottenham Hotspur werd na een 0-2 achterstand bij rust met 4-2 geklopt.

City was voor rust de betere ploeg in eigen huis en had ook de beste kansen, onder meer via Erling Haaland en Rico Lewis. Maar in de slotfase van de eerste helft kreeg de ploeg twee klappen te verwerken.

In de 44ste minuut schoot Dejan Kulusevski de 1-0 binnen voor de Spurs na een flater in de opbouw van doelman Ederson. En in blessuretijd werd het ook nog 2-0 door een kopbal van Emerson Royal in de rebound na sterk werk van Harry Kane.

Boegeroep

Vanaf de tribunes klonk zelfs boegeroep van het thuispubliek voor de spelers van City. De fans vreesden waarschijnlijk een derde nederlaag op rij, na de 1-2 tegen Manchester United van zaterdag en de nederlaag in League Cup tegen Southampton van vorige week.

Maar die vrees bleek ongegrond: City stelde meteen na rust orde op zaken. In de 51ste minuut schoot Julián Álvarez van dichtbij raak, waarna Haaland twee minuten later op aangeven van Riyad Mahrez met een kopbal de 2-2 maakte. Het was alweer het 22ste doelpunt van de Noor.

Ivan Perisic schoot namens Tottenham nog via keeper Ederson op de lat, maar vervolgens bezorgde Mahrez de thuisploeg met twee goals de zege. Eerst verraste hij keeper Hugo Lloris met een schot in de korte hoek en vlak voor tijd scoorde de Algerijn opnieuw met een stiftje.