KNMI: vanochtend code oranje in meerdere provincies door sneeuwbuien

Het KNMI geeft voor morgenochtend voor Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant vanaf 08.00 uur code oranje uit vanwege sneeuwbuien. Voor Limburg geldt hetzelfde vanaf 10.00 uur. Er kan plaatselijk tot 5 centimeter per uur sneeuw vallen.

Vannacht en morgenochtend is er in het hele land, met uitzondering van de kuststrook, kans op gladheid door winterse buien of bevriezing van natte wegen. Op veel plaatsen zijn strooiploegen al de weg op gegaan.

Ook vannacht is het op verschillende plekken al glad, vooral in het westen van het land: in de Zuid-Hollandse dorpjes Poeldijk en Maasland raakten auto's van de weg, en in het Zeeuwse Oosterland kwam een strooiwagen door de gladheid in een sloot terecht. De wagen werd aan het eind van de avond door een bergingsbedrijf weer uit de sloot getild, meldt Omroep Zeeland.