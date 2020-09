Bijna veertig aanhoudingen voor gepland gevecht jeugdgroepen Zaandam

37 jongeren van twee rivaliserende jeugdgroepen uit Assendelft en Zaandam zijn aangehouden in Zaandam en Zaandijk. Dat gebeurde vrijdagavond al, maar het is vandaag bekendgemaakt door de politie.

Met de aanhoudingen zou een gepland gevecht tussen de groepen zijn voorkomen. Het gaat om jongeren tussen de 14 en 17 jaar die volgens de politie al langer ruzie met elkaar hebben. Dat leidde eerder al tot confrontaties, waarbij ook wapens zijn gebruikt.

Eerdere pogingen om de ruzie tussen de twee groepen te stoppen hadden volgens de politie geen resultaat, daarom werd besloten om vrijdagavond stevig in te grijpen. Bij de aanhoudingen werden meerdere slag- en steekwapens in beslag genomen.

In gesprek

Burgemeester Hamming noemt het onacceptabel dat de jongeren hun ruzies op straat uitvechten, vaak met wapens. Hij heeft aangekondigd met hun ouders in gesprek te gaan.

Ouders van de jongeren zijn overtuigd van de onschuld van hun kinderen en nemen een advocaat in de arm, meldt NH Nieuws."Mijn zoon is onterecht achtervolgd door politiehonden en in de boeien geslagen", zegt een moeder tegen de regionale omroep. "Hij heeft tot middernacht onterecht in een cel gezeten."