Depay traint al mee met Atlético Madrid, dat nog onderhandelt met Barcelona

De club uit de Spaanse hoofdstad meldt dat Memphis toestemming heeft gekregen van Barça om mee te trainen met zijn nieuwe club. De verwachting is dat de overgang snel geformaliseerd is.

Atlético betaalt naar verluidt drie miljoen euro voor Depay. Hoogstwaarschijnlijk wordt ook vleugelspeler Yannick Carrasco betrokken in de deal, die dan de omgekeerde weg bewandelt naar Barcelona.

Depay werd in 2021 door toenmalig trainer Ronald Koeman naar Barcelona gehaald. Nadat Koeman zijn ontslag had gekregen en Xavi werd aangesteld, ging het bergafwaarts met de 28-jarige aanvaller. Dit seizoen kwam hij in slechts twee competitieduels in actie, waarin de Oranje-international overigens nog wel een keer scoorde.

Moordende concurrentie

Door blessures en moordende concurrentie raakte een basisplaats steeds verder uit zicht. Zo heeft Xavi met Robert Lewandowski een spits van absolute wereldklasse ter beschikking. Ook op de vleugels loopt genoeg kwaliteit rond, met onder meer de peperdure nieuweling Raphinha, Ousmane Dembélé en Ansu Fati.

Atlético Madrid verhuurde deze winter aanvaller João Félix aan Chelsea. De Madrilenen kennen een moeizaam seizoen. In La Liga staat de club vierde en in de Champions League werd de ploeg roemloos uitgeschakeld.