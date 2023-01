Tiktokkende Ella steunt jongeren in strijd tegen zelfverwonding: 'Ben al 10 maanden clean'

De video van Ella is voor veel jongeren iets om aan vast te houden en steun uit te halen. Reacties onder haar TikTok als "zo trots, ik ben net een weekje clean" en "negen maanden hier, bijna tien" krijgen veel likes. Dat laatste schreef Zoë van 16. "Ik had het heel moeilijk, ik haal hoop uit zo'n TikTok en heb veel respect voor Ella", zegt ze.

Om aandacht vragen is volgens ter Morsche in ieder geval niet het doel van mensen die doen aan zelfbeschadiging. "De persoon die dit doet verwondt zichzelf en probeert het daarmee juist zelf op te lossen, in plaats van met het verhaal naar een ander toe te stappen. Dat het om aandacht gaat is absoluut fout."

Waarom jongeren zichzelf beschadigen loopt uiteen, vaak is het om een minder rot gevoel te krijgen over een situatie in de privésfeer. "Iedereen die zichzelf beschadigt kampt met een minderwaardig zelfbeeld", vertelt Nicole ter Morsche, ervaringsdeskundige bij Zebra Voorlichting Training & Advies, die zorgorganisaties bijstaat.

Jordi van 19 beschadigde zichzelf en is daar nu bovenop gekomen. Hij vindt het belangrijk dat er meer over gepraat wordt. - NOS

'Praat erover'

Ella plaatste de TikTok om te laten zien dat het haalbaar is om te kunnen stoppen met zelfverwonding. "Ik was heel trots op mezelf, ik ben blij dat dit deel van mijn leven achter me ligt en dat wilde ik delen", zegt ze.

"Dit soort video's zijn natuurlijk heel mooi en ze kunnen positief werken", vult ter Morsche aan. Toch ligt het delen van dit soort video's soms ingewikkeld volgens haar. "Soms zijn er ook accounts die zelfbeschadiging promoten of laten zien. Dat kan triggeren, bijvoorbeeld bij jongeren die al niet goed in hun vel zitten."

Psycholoog Dianne Hofstee onderschrijft dat. "Ook voor jongeren die aan zelfbeschadiging hebben gedaan en dit soort video's tegengekomen kan het weer iets aanwakkeren."

Ella benadrukt dat haar filmpje ontzettend veel positieve reacties heeft opgeleverd. "Ik snap dat het een gevoelig onderwerp is. Maar dat is ook precies de reden waarom ik de video op deze manier instak. De focus ligt erop dat ik wil laten zien dat het voor iedereen mogelijk is om er overheen te komen."

Volgens Hofstee is vooral erover praten met een ander belangrijk. "Dat is een moeilijke stap. Maar bespreek het met mensen die je vertrouwt, denk aan je vrienden of je mentor. En via sociale media is het tegenwoordig ook heel gemakkelijk om in contact te komen met professionals die je daar graag mee willen helpen."