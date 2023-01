Schade aan dijk Zaltbommel door NK veldrijden

Het NK veldrijden in Zaltbommel heeft schade veroorzaakt aan een stuk dijk. Volgens Waterschap Rivierenland zijn de kosten voor de organisatie van het wielerevenement.

Het Nederlands kampioenschap werd afgelopen weekend gereden op een drijfnat parcours aan de Waal. De deelnemers baanden zich een weg door de blubber en door diepe plassen, die door hevige regenval waren ontstaan. Een deel van de route ging over de dijk. De organisatie had daar toestemming voor gekregen.

Volgens Waterschap Rivierenland hebben de veldrijders een deel van de grasmat op de dijk kapotgereden. "De grond was drassig en als daar dan overheen wordt gecrost, ontstaat er schade", zegt een woordvoerder van het waterschap tegen Omroep Gelderland.

Hoog water in de Waal

Omdat de stevigheid van de dijk is aangetast, heeft het waterschap voorzorgsmaatregelen genomen. De beschadigde dijk is afgedekt met matten en zandzakken, omdat de waterstand van de Waal de komende dagen verder zal stijgen door water uit Duitsland. Mogelijk bereikt het rivierwater het kapotgereden stuk dijk, maar die kans is volgens Jochems klein. Hij verwacht dan ook geen problemen.

Hoe groot de schade aan de dijk precies is, weet Jochems niet omdat de grasmat op de dijk waarschijnlijk pas in het voorjaar wordt vernieuwd. De organisatie van het NK veldrijden was vanmiddag niet bereikbaar voor commentaar, aldus Omroep Gelderland.