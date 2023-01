Marathonman Murray wint na 4 uur 's nachts opnieuw slopende vijfsetter

Andy Murray heeft bij de de Australian Open opnieuw getoond een marathonman te zijn. De 35-jarige Schot bereikte de derde ronde door in een partij van vijf uur en drie kwartier de Australiër Thanasi Kokkinakis te verslaan: 4-6, 6-7 (4), 7-6 (4), 6-3 en 7-5. De klok in Melbourne wees 04.06 uur in de vroege ochtend aan toen de uitgeputte Murray de felicitaties van de gesloopte Kokkinakis in ontvangst nam, voor het oog van enkele honderden overgebleven toeschouwers. Twee dagen geleden stond Murray in de eerste ronde ook al bijna vijf uur op de baan. Toen won de nummer 66 van de wereld na een vijfsetter verrassend van de als dertiende geplaatste Italiaan Matteo Berrettini. Nieuwe slijtageslag Maar het kon dus nog langer, liet Murray zien tijdens een nieuwe slijtageslag tegen Kokkinakis, de nummer 159 van de wereld die op een wildcard meedeed. De Schot leek een paar jaar geleden afgeschreven voor toptennis na een slepende heupblessure maar kreeg in Melbourne het publiek wederom op de banken. Hij had in de vijfde set al zeven breekpunten laten liggen voordat hij Kokkinakis in de elfde game brak. De Schot gaf zelf geen breakpoint weg.

Thanasi Kokkinakis moet uitgeput de nederlaag slikken - Reuters

Voor Murray, die speelt met een kunstheup, was het de langste wedstrijd uit zijn carrière. "Ik heb geen idee hoe ik deze wedstrijd ben doorgekomen. Ik heb een groot hart", reageerde Murray. "Het is belachelijk laat, ik wil de toeschouwers bedanken dat ze zijn gebleven. Laten we nu maar allemaal naar bed gaan."