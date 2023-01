Ene wapentoezegging na de andere, maar belangrijkste vinkje is nog niet gezet

Regeringsleiders en ministers buitelen bijna over elkaar heen om wapenleveranties toe te zeggen aan Oekraïne. Het Verenigd Koninkrijk, Canada, Frankrijk, Polen en Finland: het is maar een kleine greep uit de landen die zware wapens beloven aan de Oekraïners.

Toch is het nog niet genoeg om de oorlog tegen Rusland te winnen, zeggen de Oekraïners. Om echt stappen te zetten zijn er rond de 300 moderne tanks nodig, zeggen ze in Kiev. Daarvoor wordt er vooral gekeken naar Duitsland, dat wil dat de Verenigde Staten ook meedoet door Abrams-tanks te leveren.

Alle toezeggingen komen vlak voor een top van bondgenoten van de Oekraïners op de Amerikaanse luchtmachtbasis in het Duitse Ramstein, morgen. Die bondgenoten, verenigd in de Ukraine Defence Contact Group, coördineren de wapenleveringen van onder meer NAVO-landen aan Kiev. De verwachting is dat de deelnemende landen na de top met toezeggingen komen over te leveren wapens en munitie.

Offensief weerstaan

Zwaardere wapens zijn cruciaal om een Russisch offensief te weerstaan, zeggen experts. Eerder zei oud-commandant der Landstrijdkrachten Mart de Kruif tegen Nieuwsuur dat hij denkt dat een nieuw Russisch offensief onvermijdelijk is. "Poetin zet alles in en bereidt een grote mobilisatie voor, een totale oorlog. Hij laat zijn industrie volop draaien, zeven dagen per week, 24 uur per dag."

Dat kan ook niet anders, zegt De Kruif. "De enige optie die hij heeft om deze oorlog te winnen is de tijd voor hem te laten werken. Alles mobiliseren wat hij heeft en hopen dat in die uitputtingsslag het Westen de steun aan Oekraïne opgeeft."

En dat laatste moet worden voorkomen, zegt ook NAVO-baas Stoltenberg. Die eerder deze week al beloofde dat er meer wapens geleverd zullen worden. Wat er geleverd gaat worden, wordt steeds iets zichtbaarder.