Nederlanders opnieuw veroordeeld tot doodstraf voor vergismoord in Marokko

Het Marokkaanse gerechtshof heeft twee Nederlanders veroordeeld tot de doodstraf voor een vergismoord in een café in Marrakesh in november 2017. Dat melden Marokkaanse media. De twee mannen waren in 2019 ook al door de rechtbank tot de doodstraf veroordeeld.

In Marokko wordt de doodstraf wel opgelegd maar al decennia niet voltrokken. De laatste keer was in 1993. De Telegraaf schrijft dat de twee Nederlanders in cassatie zijn gegaan. Omdat de doodstraf is uitgesproken, zouden de mannen niet in aanmerking komen om de straf in Nederland uit te zitten.

Zoon van een rechter

Het tweetal was volgens de Marokkaanse politie ingehuurd om een vijand van Ridouan Taghi te liquideren. Deze man was de eigenaar van het café in Marrakesh waar de moordaanslag plaatsvond. Het doelwit verliet echter kort voor de aanslag het café. De 26-jarige man die zijn stoel had ingenomen, zoon van een prominente Marokkaanse rechter, werd door de twee Nederlanders van dichtbij doodgeschoten.

De aanslagplegers werden kort daarna gearresteerd. Na hun veroordeling in 2019 liep het hoger beroep vertraging op. Volgens de Marokkaanse justitie was er sprake van uitstel omdat de verdachten naar een andere gevangenis waren overgebracht en alle processtukken vertaald moesten worden naar het Nederlands.

Familie van Ridouan Taghi

Het Marokkaanse hof veroordeelde in de zaak eerder al een aantal mannen met zowel de Nederlandse als de Marokkaanse nationaliteit tot lange gevangenisstraffen van zes tot twintig jaar. Onder hen zijn twee broers en een neef van Ridouan Taghi.