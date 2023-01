Muzieksector komt jaar na The Voice-onthullingen met eigen taskforce

De muzieksector heeft vandaag Taskforce GO! gelanceerd om een veiliger werkklimaat te realiseren. Ook komen er een groot onderzoek naar misstanden in de sector, een gedragscode en een meldpunt. De taskforce werd gelanceerd tijdens het jaarlijkse muziekfestival Eurosonic Noorderslag in Groningen. Onder meer muziekrechtenorganisatie Buma/Stemra en producentenorganisatie NVPI zijn betrokken bij de werkgroep.

De lancering komt een jaar na de uitzending van BOOS! over de misstanden bij The Voice of Holland. Daarin maakten tientallen vrouwen melding van grensoverschrijdend gedrag van onder anderen bandleider Jeroen Rietbergen en coaches Ali B en Marco Borsato.

De uitzending van BOOS! en een open brief in februari vorig jaar waarin 29 zangeressen vroegen om meer mogelijkheden voor artiesten om seksueel grensoverschrijdend gedrag te melden, waren de aanleiding voor het opzetten van de werkgroep.

Groot onderzoek

Een verkennend onderzoek van Buma/Stemra onder 50 mensen afgelopen jaar bevestigde het beeld van onveiligheid en uitsluiting in de Nederlandse muzieksector. Daarom laat de werkgroep nu een grootschaliger onderzoek doen onder mensen die werken in de muzieksector. "Onderzoek gaat helpen om de schaal van het probleem in kaart te brengen en om te zien waar de knelpunten zitten", zegt Annabel Heijen, die namens Buma/Stemra voorzitter van Taskforce GO! is.

Via het al bestaande Mores Online, een meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de Nederlandse culturele en creatieve sector, komt er een meldpunt voor mensen uit de muzieksector. Daar kunnen muzikanten, veelal zzp'ers, in contact komen met een vertrouwenspersoon.

"Het meldpunt is ongelooflijk belangrijk in de aanpak van dit probleem", zegt Heijen. "Mensen moeten ergens terechtkunnen om ook de juiste hulp te krijgen." Ook kunnen de meldingen duidelijk maken hoe groot het probleem is en waar grensoverschrijdend gedrag zich vaak voordoet.

Daarnaast lanceert de taskforce een gedragscode die breed verspreid wordt in de muziekwereld. "Dat geeft zichtbaarheid aan het probleem en handvatten voor beter gedrag en een andere cultuur", licht Heijen toe.

Verandering na The Voice

Een van de ondertekenaars van de open brief is zangeres Aafke Romeijn. Ze hoorde het afgelopen jaar veel verhalen van collega's over misstanden in de muzieksector. "Wij waren niet zo heel verbaasd over wat er bij The Voice was gebeurd", zegt Romeijn.

De ondertekenaars van de brief hadden vergelijkbare verhalen volgens de zangeres. Ook maakte ze zelf gevallen van grensoverschrijdend gedrag mee. "Een recent voorbeeld is dat een studioproducer met zijn erectie tegen me aan kwam staan, zomaar uit het niets", zegt Romeijn.

Sinds de misstanden bij The Voice bekend zijn geworden merkt Romeijn dat er veranderingen plaatsvinden in de muzieksector. "Het gesprek is echt op gang gekomen, en ik zie ook dat het niet meer uitdooft."

Romeijn is blij met de werkgroep en verwacht dat die de muzieksector gaat veranderen. "Het wordt geïnstitutionaliseerd dat we de verwachting hebben dat je je normaal gedraagt naar elkaar. Dat betekent dat als er iets gebeurd, dat je naar veel meer plekken kunt waar er een luisterend oor wordt geboden", zegt de zangeres. "Dat was tot voor kort eigenlijk niet het geval."

Waarschuwende collega's

Lang niet altijd leidt grensoverschrijdend gedrag tot een veroordeling. Daardoor zijn mensen die grensoverschrijdend gedrag vertonen soms nog steeds aan het werk in de muzieksector. Romeijn zegt dat collega's elkaar voor hen waarschuwen in de hoop dat het andere mensen niet overkomt. "Als er over iemand echt nare verhalen rondgaan, of je hebt iets meegemaakt met iemand en je ziet op Instagram dat diegene met iemand in de studio zit, dan zal ik altijd even bellen of een berichtje sturen", zegt Romeijn.

Heijen heeft begrip voor de collega's die elkaar waarschuwen, gegeven de grootte van het probleem. "Als taskforce geloven we erin dat we dat met de hele muzieksector moeten doen en dat we dat op een professionele manier moeten doen. We hebben te maken met een hele grote sector waarin allerlei dynamieken spelen die specifiek zijn voor deze sector, denk aan machtsverhoudingen en druk."