Alec Baldwin vervolgd voor dodelijk schietincident op filmset

Acteur Alec Baldwin wordt vervolgd voor het dodelijke schietincident op een filmset, in oktober 2021. De openbaar aanklager in de Amerikaanse staat New Mexico heeft dat bekendgemaakt. Baldwin wordt dood door schuld ten laste gelegd.

Baldwin schoot bij opnames van de western-film Rust met een wapen waarvan hij dacht dat het ongeladen was, maar dat scherpe patronen bevatte. Hij raakte cameravrouw Halyna Hutchins, die aan haar verwondingen overleed. Een andere medewerker, Joel Souza, werd ook geraakt, maar overleefde het.

De acteur zegt dat hij niet wist dat het wapen met echte kogels geladen was. Naar de zaak is meer dan een jaar onderzoek gedaan, hiervoor werd een speciaal aanklager aangesteld. Onderzocht werd onder meer hoe echte kogels op de set en in het wapen konden belanden.

Gevangenisstraf

De officier van justitie in New Mexico lichtte vandaag toe dat er voldoende bewijs verzameld is om Baldwin en andere crewleden te vervolgen. De wetgeving van New Mexico schrijft voor dat dood door schuld bestraft kan worden met een gevangenisstraf van maximaal 18 maanden en een boete van 5000 dollar.

Baldwin zelf heeft altijd volgehouden dat hem geen blaam treft. Hij voerde aan dat de kogels nooit op de set hadden mogen belanden en dat hem was verteld dat het wapen veilig was voor gebruik. Zijn advocaat heeft dat vandaag herhaald. Hij spreekt in een verklaring van "een blunder van justitie". "We gaan dit aanvechten en we gaan dit winnen."