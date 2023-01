Handballers boeken zwaarbevochten zege op Qatar en houden zicht op kwartfinales

De Nederlandse handballers hebben op het WK hun eerste duel in de hoofronde gewonnen van Qatar. Maar makkelijk ging het allerminst: tegen de Aziatische kampioen stond Oranje het grootste deel van de wedstrijd op achterstand, maar werd toch nog met 32-30 gewonnen.

Oranje speelde in het Poolse Katowice zonder de niet geheel fitte aanvoerder Bobby Schagen, die werd vervangen door Rob Schmeits. In de eerste helft liep het stroef bij het slordig spelende Oranje. Nederland kwam nog wel van 2-4 terug tot 4-4, maar vanaf 5-5 sloeg Qatar een gaatje van drie punten, dat maar niet kon worden gedicht.

Vooral in de afronding schoot de ploeg van bondscoach Staffan Olsson tekort. De bal belandde om de haverklap op de paal of lat of op de vuisten van de in Bosnië geboren doelman Bilal Lepenica. Keeper Bart Ravensbergen, Oranje-uitblinker in eerste WK-duels, kon zich voor rust juist niet onderscheiden.