Tienduizenden demonstranten op de been tegen Franse pensioenhervormingen

In verschillende Franse steden zijn mensen massaal de straat op gegaan om te demonstreren tegen de pensioenhervormingen van president Macron. De Franse regering wil de pensioenleeftijd verhogen van 62 naar 64 jaar, tot onvrede van de vakbonden.

Op zo'n 200 plaatsen vinden vandaag acties plaats. Volgens Franse media stonden er rond 15.00 uur tienduizenden demonstranten op het centrale plein Place de la République in Parijs. De krant Le Monde meldt dat in de hoofdstad tot dusver zo'n twintig mensen zijn gearresteerd bij opstootjes.

Schattingen van het aantal demonstranten lopen overigens sterk uiteen. In Lyon, de derde stad van Frankrijk, zijn volgens de vakbonden zo'n 38.000 mensen aan het demonstreren. De politie schat dat aantal op 23.000. In Marseille zijn volgens de bonden 145.000 demonstranten op de been terwijl de politie spreekt van 26.000 man.

Openbaar vervoer ontregeld

Door de stakingen, die door heel Frankrijk plaatsvinden, is het openbaar vervoer ernstig ontregeld. Lokaal is treinverkeer bijna niet mogelijk en de TGV, de hoge snelheidslijn, rijdt maar beperkt. In Parijs zijn meerdere metrostations gesloten.

Het ministerie van Onderwijs schat daarnaast in dat 30 tot 40 procent van de leraren vandaag aan het staken is.

Nieuw stelsel

De protesten draaien om grote hervormingen van het pensioenstelsel. Zo wil Macron de pensioenleeftijd trapsgewijs verhogen van 62 naar 64 jaar. Daarnaast wil hij ook het aantal jaren dat Fransen moeten werken om aanspraak te maken op een volledig pensioen verhogen: dat gaat van 42 naar 43 jaar. Eerder stoppen met werken kan, maar dan niet tegen een volledig pensioen.

De regering voert als argument voor de hervorming de vergrijzing aan: werkenden betalen steeds langer het volledige pensioen van steeds meer gepensioneerden. Volgens de president dreigt het pensioenstelsel onbetaalbaar te worden als er niet wordt ingegrepen.

Vakbonden houden op hun beurt vol dat de regering hun eerder bevochten arbeidsrechten terugdraait en eisen dat Macron eerst naar andere financiële oplossingen moet kijken.