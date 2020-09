Podcast De Dag: 'Niet méér testen, maar minder'

Wie verkoudheidsklachten heeft, moet thuisblijven en zich laten testen op corona. Dat is, samen met 1,5 meter afstand houden, volgens het kabinet de belangrijkste manier om het virus uit te doven. Maar is het wel uitvoerbaar? Al weken horen we over problemen met de testcapaciteit. Het kabinet werkt eraan om die capaciteit op te voeren, maar is moet het testbeleid niet helemaal anders?

In podcast De Dag vertelt Anne-Marie van Elsacker, medisch directeur van het Noord-Nederlandse testlab Certe, hoe haar team onder de werkdruk dreigt te bezwijken. Sinds februari lopen de labmedewerkers de benen uit het lijf en er wordt alleen maar meer van ze gevraagd. Ze pleit, net als andere laboratoria en de koepelorganisatie van de GGD's, voor een herbezinning van het testbeleid. Niet iedereen moet zich volgens haar nog kunnen laten testen en een groot deel zou ook een mogelijk minder nauwkeurige test moeten krijgen, zodat de 'belangrijke' gevallen en de reguliere zorg in de gespecialiseerde labs de aandacht krijgen die ze verdienen.