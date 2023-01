Tot negen jaar cel geëist tegen verdachten aanslagen Poolse supermarkten

Tegen vijf mannen die verdacht worden van het plegen van een serie aanslagen op Poolse supermarkten eind 2020 en begin 2021, zijn celstraffen tot negen jaar geëist. Volgens het Openbaar Ministerie is het vijftal uit Amsterdam en Almere verantwoordelijk voor "zeer zware aanslagen met onwaarschijnlijk veel schade".

Het gaat om twee aanslagen in Beverwijk, één in Aalsmeer, één in Heeswijk-Dinther en één in Tilburg. Bij alle panden was een explosie, die zware schade aanrichtte. Zo werd bij de eerste aanslag in Aalsmeer de gevel uit het gebouw geblazen. Een auto ging in vlammen op en in een woning boven de winkel ontstond brand. De bewoners kwamen met de schrik vrij.

Georganiseerde aanslagen

Het OM stelt dat er sprake was van goed georganiseerd en planmatig handelen. "De verdachten onderhielden contact met elkaar, zo blijkt uit telefoongegevens, er werden instructies gegeven over het installeren en bedienen van het explosief en er waren chauffeurs geregeld."

Daarbij gingen de verdachten volgens justitie bij iedere aanslag steeds op dezelfde manier te werk. "Zij vernielden een ruit, plaatsten jerrycans met benzine tegen de gevel en brachten een explosief op afstand tot ontploffing met behulp van een accu en een kabel. Op deze manier volgde na de explosie ook steevast een brand, die de winkels verwoestte." Het motief voor de aanslagen is nooit duidelijk geworden.

Verschillende straffen geëist

De aanslagen zijn in verschillende samenstellingen gepleegd, stelt justitie. Vier van de vijf verdachten zijn volgens het OM verantwoordelijk voor meer dan één ontploffing.

Tegen een 28-jarige man uit Amsterdam is de hoogste straf van negen jaar geëist. Volgens het OM had hij een coördinerende rol bij de serie aanslagen. Twee Amsterdammers van 23 en 27 hoorden zes jaar tegen zich eisen. Tegen een 21-jarige man uit Almere heeft het OM drie jaar cel geëist.

Een 21-jarige Amsterdammer hoorde de laagste straf tegen zich eisen: volgens deskundigen moet hij berecht worden volgens het jeugdstrafrecht, waardoor er 22 maanden jeugddetentie tegen hem geëist is. Zes maanden daarvan zijn voorwaardelijk, en als het aan justitie ligt krijgt hij daarnaast een proeftijd van twee jaar.

Ook moet het vijftal in totaal een half miljoen terugbetalen aan de benadeelde partijen, schrijft NH Nieuws. De vijf verdachten zitten op dit moment niet vast.

'Opdrachtgevers nooit bekendgemaakt'

Het OM neem de verdachten kwalijk dat ze nooit hebben verteld wat er precies is gebeurd. "De verdachten hebben allemaal niets willen zeggen over wie hun opdrachtgevers zijn en maken hun eigen rol in het geheel zo klein mogelijk", aldus justitie.

Ook vindt het OM het strafverzwarend dat de verdachten bereid waren om meerdere aanslagen te plegen nadat zij hadden gezien hoeveel schade deze eerder hadden aangericht.

Er is nog een zesde verdachte in beeld voor de aanslagen, die volgens het OM een meer aansturende rol had. Deze zaak loopt nog. De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak tegen het vijftal.