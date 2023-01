Krajicek geeft Griekspoor 40 procent kans tegen Tsitsipas: 'Tallon is de man in vorm'

"Als Tallon eind vorig jaar tegen hem zou hebben gespeeld, had ik gezegd dat hij 5 procent kans heeft om te winnen. Nu zou ik zeggen 60-40, nog wel in het voordeel van Tsitsipas", zegt Krajicek.

Griekspoor is met zijn 63ste positie op de ATP-ranglijst niet de beste Nederlander qua ranking - dat is Botic van de Zandschulp op de 34ste plaats - maar "qua vorm is hij de beste speler die we in Nederland hebben", weet Krajicek.

"Tallon is gewoon de man in vorm. Hij is een heel goede tennisser, heel solide", zegt de directeur van het ABN-Amrotoernooi over zijn landgenoot. Griekspoor won begin januari voor het eerst in zijn carrière een ATP-titel en versloeg in de tweede ronde van de Australian Open landgenoot Van de Zandschulp.

"Hij gaat weinig punten geven aan Tsitsipas, die echt voor zijn punten zal moeten werken. Hij voelt zich goed en heeft niks te verliezen. Ik denk wel dat Tsitsipas de favoriet is in deze wedstrijd, maar dat hij wel vier of vijf sets nodig heeft om te winnen. En wie weet kan het toch een verrassing worden."

Wennen aan centre court

Griekspoor staat voor het eerst in zijn carrière in de derde ronde van een grandslamtoernooi en zal moeten aantreden op het centre court, de Rod Laver Arena. "Dat is een hele grote stap", weet Krajicek.

"Ten eerste het publiek. Dat zal op de hand van Tsitsipas zijn. Vijftienduizend man staan daar te schreeuwen als ze de baan op komen", spreekt Krajicek uit eigen ervaring. "En wat ook een groot verschil is en je niet moet onderschatten: de baan is heel groot."