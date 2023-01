Schiphol: voldoende stikstofrechten opgekocht voor natuurvergunning

De Schiphol Group is naar eigen zeggen klaar met het opkopen van stikstofrechten van boerenbedrijven in de omgeving van Schiphol Airport en Lelystad Airport. Schiphol denkt voldoende rechten te hebben opgekocht om natuurvergunningen te krijgen voor beide luchthavens, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving in NRC.

De vergunningen zijn nog niet verleend. Op dit moment voldoet Schiphol niet aan de stikstofregels en om te blijven bestaan heeft de luchthaven een natuurvergunning nodig. Volgens het ministerie van Landbouw heeft Schiphol nog niet alle stukken aangeleverd en kan de aanvraag pas worden beoordeeld als dat gebeurd is.

De luchthaven heeft de emissierechten van acht veehouders overgenomen en vier agrarische bedrijven in de omgeving van Schiphol en Lelystad volledig opgekocht. Daar zou 20 tot 25 miljoen euro mee gemoeid zijn.

Omstreden

De uitkoop van boerenbedrijven door bedrijven en overheidsdiensten is omstreden, onder meer omdat dat prijsopdrijvend zou werken. Daarover zegt een woordvoerder van de Schiphol Group tegen NRC: "Schiphol heeft volgens ons een marktconforme prijs betaald voor de rechten. Het gaat ook om slechts twaalf bedrijven. Wij zijn nu klaar; we begeven ons niet meer op deze markt."

Een meerderheid in de Tweede Kamer nam in december bovendien een motie aan waarin het kabinet wordt opgeroepen de opkoop van boeren voor extra stikstofruimte voor luchtvaart en snelwegen een halt toe roepen. De Kamer wil de kwestie niet aan de markt overlaten.

Het ministerie werkt aan regels zodat het Rijk meer regie kan pakken. Tot die tijd is vrije stikstofhandel mogelijk.

Eerst niet opkopen

Een dag voordat die motie werd aangenomen kwam via NRC het nieuws naar buiten dat de Schiphol Group boeren had uitgekocht voor stikstofruimte voor zowel luchthaven Schiphol als Lelystad Airport.

In 2021 gaf Schiphol nog aan niet van plan te zijn om boerenbedrijven rondom het vliegveld op te kopen. Financieel directeur Robert Carsouw verzekerde dat destijds aan tientallen boeren die vanuit het hele land naar Schiphol waren gekomen om actie te voeren.