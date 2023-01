Vanavond op tv: Oekraïne: Honderd minderjarige meisjes afgeperst • Voldoende steun voor Oekraïne? • 'Appjes bestuurders opslaan' • Nieuw-Zeelandse premier stopt

Meer dan honderd minderjarige meisjes online afgeperst Het is een van de grootste onderzoeken naar online misbruik van minderjarigen ooit in Nederland: een man van 24 uit Etten-Leur wordt verdacht van het afpersen van meer dan honderd minderjarige meisjes. Hij verleidde ze tot het sturen van naaktfoto's en perste ze vervolgens af. Welk gesprek moet en kan je met kinderen voeren om 'sextortion' te voorkomen. Te gast is Anke van Dijke, directeur van Fier, het expertise- en behandelcentrum voor slachtoffers van seksueel geweld.

Voldoende steun aan Oekraïne van het Westen? Wie biedt er meer? De aanbiedingen van westerse landen die voor miljoenen wapens leveren aan Oekraïne, buitelen over elkaar heen. Ook Nederland gaat meer leveren. Maar biedt het Westen genoeg? En is het dan genoeg voor Oekraïne om te winnen, of alleen genoeg om niet te verliezen? Te gast is Robert Serry, oud-ambassadeur van Nederland in Oekraïne.

Oekraïne: BBQ'en aan het front Uit de hele wereld zijn vrijwilligers naar Oekraïne afgereisd. Sommigen vechten mee, anderen helpen de burgerbevolking. De meesten zitten ver bij het slagveld vandaan. Zo niet Edward Hirschfeld uit Utrecht. Hij heeft in zijn eentje een veldkeuken opgezet en bereidt vlees voor de soldaten aan het front.

'Bewindslieden mogen chats niet verwijderen' Alle werkgerelateerde chatberichten van ministers, staatssecretarissen, bestuurders en hoge ambtenaren moeten worden opgeslagen. Dat adviseert het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI). Iedereen moet kunnen nagaan welke afwegingen de overheid maakt en het is belangrijk voor de geschiedschrijving, staat in het advies. Het adviescollege werd ingesteld naar aanleiding van het Kamerdebat in mei vorig jaar over premier Mark Rutte die op grote schaal sms-berichten verwijderde van zijn mobiele telefoon. Dat had hij nooit mogen doen, constateerde de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed in oktober al. Hoe staat het verder met de informatiehuishouding van de overheid? ACOI-voorzitter Ineke van Gent is te gast.