Vanavond op tv: Oekraïne: BBQ'en aan het front • 'Bestuurders moeten appjes opslaan' • Nieuw-Zeelandse premier stopt

'Bewindslieden mogen chats niet verwijderen'

Alle werkgerelateerde chatberichten van ministers, staatssecretarissen, bestuurders en hoge ambtenaren moeten worden opgeslagen. Dat adviseert het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI). Iedereen moet kunnen nagaan welke afwegingen de overheid maakt en het is belangrijk voor de geschiedschrijving, staat in het advies.

Het adviescollege werd ingesteld naar aanleiding van het Kamerdebat in mei vorig jaar over premier Mark Rutte die op grote schaal sms-berichten verwijderde van zijn mobiele telefoon. Dat had hij nooit mogen doen, constateerde de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed in oktober al. Hoe staat het verder met de informatiehuishouding van de overheid? ACOI-voorzitter Ineke van Gent is te gast.