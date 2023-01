Vanavond op tv: Advies: bestuurders moeten appjes opslaan • Nieuw-Zeelandse premier Ardern stopt

Het adviescollege werd ingesteld naar aanleiding van het Kamerdebat in mei vorig jaar over premier Rutte die op grote schaal sms-berichten verwijderde van zijn mobiele telefoon. Dat had hij nooit mogen doen, constateerde de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed in oktober al.

Alle werkgerelateerde chatberichten van ministers, staatssecretarissen, bestuurders en hoge ambtenaren moeten worden opgeslagen. Dat adviseert het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI). Iedereen moet kunnen nagaan welke afwegingen de overheid maakt en het is belangrijk voor de geschiedschrijving, staat in het advies.

Wat maakte Ardern zo populair?

Jacinda Ardern stopt volgende maand als premier van Nieuw-Zeeland. Naar eigen zeggen heeft de leider van de sociaaldemocraten niet meer voldoende energie om het land te leiden.

Ardern was de jongste vrouwelijke regeringsleider ter wereld toen ze bijna zes jaar geleden als 37-jarige werd gekozen tot premier. Ze werd internationaal geroemd om haar empathie, inlevingsvermogen en welbespraaktheid. Maar: in eigen land kreeg ze ook flinke kritiek. De laatste tijd was haar populariteit al iets afgenomen. Was haar status in de rest van de wereld slechts beeldvorming?