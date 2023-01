Superrijken doen oproep: laat ons meer belasting betalen

Meer dan tweehonderd superrijken roepen regeringsleiders op hun vermogen zwaarder te belasten. In een brief schrijven de miljonairs en miljardairs dat dit een "eenvoudige, verstandige" maatregel is om het verschil tussen arm en rijk wereldwijd te verkleinen.

"Belast de superrijken, en wel nu meteen", is te leven in de brief die 205 miljonairs en miljardairs uit dertien landen hebben ondertekend. "Het is een investering in ons algemeen belang en in een betere toekomst, die we allemaal verdienen." Volgens de ondertekenaars bestaat de wereld nu uit uitersten die "onhoudbaar en gevaarlijk zijn en zelden lang worden getolereerd".

Regeringsleiders en zakenlui van over de hele wereld komen deze week bijeen in het Zwitserse Davos voor het World Economic Forum (WEF). De brief van de superrijken is gericht aan de aanwezige regeringsleiders. "Waarom blijven jullie in tijden van meerdere crises extreme rijkdom tolereren?" vragen zij aan hen.

Sociale spanningen door ongelijkheid

Een van de ondertekenaars is de Deens-Iraanse zakenman Djaffar Shalchi. Hij is de oprichter van Millionaires for Humanity, een internationaal netwerk dat pleit voor een hogere belasting op de superrijken. Dat is volgens Shalchi ook in het eigenbelang van die groep. Meer ongelijkheid zorgt namelijk voor sociale spanningen, zegt hij tegen Nieuwsuur.

"Kijk naar de grote crises die iedereen ziet: de milieucrisis en de vluchtelingen die vanuit Afrika naar Europa en naar de rest van de wereld komen. Dat is niet in ons voordeel. Wat is het eindspel voor miljardairs als dit zo doorgaat?"

Shalchi wijst erop dat een kleine groep superrijken de helft van al het vermogen in de wereld bezit en dat dat over tien jaar gegroeid zal zijn naar 75 procent. In de brief wordt deze voorspelling onderstreept: "De laatste vijf decennia is de rijkdom nergens anders heen gevloeid dan naar boven."