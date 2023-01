Schadevergoedingen geëist voor slachtoffers oppassers Eindhoven

De advocaten van zeven meisjes die seksueel zijn misbruikt in Eindhoven, eisen een schadevergoeding van zeker 5000 euro per slachtoffer omdat er beelden zijn gemaakt van het misbruik.

Daarbovenop worden voor alle slachtoffers per kind en ouder(s) nog afzonderlijke bedragen tot ruim 30.000 euro geëist. Dat is vanwege de grove schending van de lichamelijke en geestelijke integriteit die de slachtoffers moesten ondergaan, aldus de advocaten.

"Maar eigenlijk doet geen enkele schadevergoeding recht aan hetgeen de kinderen doelbewust is aangedaan", zeiden de advocaten namens een aantal ouders van de gedupeerden in de rechtbank in Den Bosch. Omroep Brabant was daarbij.

De verdachten, Nancy D. (54) uit Herkenbosch en Peter S. (59) uit Beegden, zouden tussen 2019 en 2021 zeven jonge meisjes van tussen de 1 en 6 jaar hebben misbruikt. De twee, die het misbruik hebben bekend, waren actief als oppas in de regio Eindhoven.

Eigen dochter gedrogeerd

Bij een eerdere zitting noemde de rechtbank in Den Bosch de beelden die het Limburgse stel opnam van het seksueel misbruik "schokkend". Dat is de reden dat de beelden niet op de zitting zijn vertoond, wat oorspronkelijk wel de bedoeling was. Voor de advocaten zijn de schokkende beelden mede een reden om een schadevergoeding te eisen.

De zaak beperkt zich niet tot de oppaskinderen. D. wordt er ook van beschuldigd dat ze haar eigen dochter twee keer thuis heeft gedrogeerd. "Om me seksueel te misbruiken", stond in een verklaring die het meisje had opgesteld en die door een advocate werd voorgelezen. "Je zei dat ik ziek was. Ik wilde niet geloven dat mijn eigen moeder in staat was zoiets te doen. Ik had dood kunnen zijn."

"Ik hoop dat ik ooit het vertrouwen in de mensheid en mezelf kan terugvinden en dat dit voor mij en andere slachtoffers nooit meer mag gebeuren", aldus het tienermeisje in de verklaring. Zij eist 10.000 euro schadevergoeding.

Duizend keer spijt

D. huilde bij het luisteren naar de woorden van haar dochter. Ze betuigde later op de dag "duizend keer spijt" voor wat ze haar kind en de andere slachtoffers heeft aangedaan.

De ouders van de slachtoffers woonden de zitting niet bij. Namens een aantal gezinnen werd wel een verklaring voorgelezen, waarin zij spraken van een nachtmerrie. Ze beschreven de machteloosheid, het sociale isolement, het schuldgevoel en stress die ze ervaren sinds de onthulling van het misbruik: "We voelen ons tekortgeschoten."

Hartverscheurend, mensonterend

Het staat voor de advocaten vast dat de kinderen zowel geestelijk als lichamelijk enorme schade hebben opgelopen of dat ze die nog zullen ervaren. "De hoop die de verdachten hebben uitgesproken dat de kinderen er geen last van zullen hebben, lijkt ijdel. Hartverscheurend, mensonterend en gruwelijk. Alle superlatieven schieten tekort. De kinderen werden opgemaakt, geblinddoekt en hardhandig toegesproken en aangepakt. Nooit zijn ze getroost."

In totaal heeft de rechtbank vier dagen uitgetrokken voor de behandeling van de zaak. De strafeis tegen de man en vrouw volgt volgende week.