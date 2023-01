Djokovic komt eerste setverlies en fysieke problemen te boven, Sabalenka en Garcia door

Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open. De 35-jarige Serviër leed tegen Enzo Couacaud zijn eerste setverlies van dit toernooi, maar kwam vervolgens niet meer in de problemen en maakte het in vier sets af: 6-1, 6-7 (5), 6-2, 6-0. Zowel Djokovic als Couacaud kreeg in de wedstrijd te maken met pijntjes. De 27-jarige Fransman ging in de eerste set door zijn enkel en moest bij een 3-1 stand de fysiotherapeut de baan op laten komen. Met een ingetapete enkel bewoog Couacaud vervolgens niet heel soepel en won hij geen game meer in de eerste set. Na de pauze tussen twee sets kwam de nummer 191 van de wereld echter een stuk sterker voor de dag tegen Djokovic, de mondiale nummer vijf. Geen breaks in set twee Negenvoudig toernooiwinnaar Djokovic kreeg het lastiger en had op een 5-4 achterstand een medische time-out nodig. Hij had last van zijn linkerbovenbeen. Ondanks de fysieke ongemakken leverden beide spelers in de tweede set geen enkele keer hun service in.

Enzo Couacaud - AFP

In de tiebreak gebeurde dat wel. Couacaud trok daarin aan het langste eind en trok de stand in sets gelijk. Djokovic schakelde vervolgens een tandje bij en denderde in set drie en vier alsnog over de Fransman heen.

Hij wilde een groot stadion en hij krijgt er een; @Griekii morgen in de Rod Laver Arena tegen Tsitsipas. Tweede partij na 11.00 uur @AustralianOpen 🎾🎾🎾 pic.twitter.com/IwF2HmHhzC — Mark Brasser (@brasser8) January 19, 2023

In het vrouwentoernooi kende Aryna Sabalenka tegen Shelby Rogers een trage start, maar de 24-jarige Belarussische bereikte uiteindelijk wel vrij eenvoudig de derde ronde. De nummer vijf van de wereld was Rogers met 6-3, 6-1 de baas. Sabalenka had in de eerste paar games haar vizier nog niet helemaal op scherp staan. Shelby, de nummer 51 van de wereld, nam een 3-1 voorsprong, maar kwam daarna niet meer in het stuk voor. Na een kleine anderhalf uur was het op het eerste matchpoint raak. Hoogstaand tennis Caroline Garcia plaatste zich voor de derde ronde door in een hoogstaande partij met 7-6 (5), 7-5 te winnen van de Canadese Leylah Fernandez.

Caroline Garcia - AFP