Prijsplafond kost overheid in januari zo'n 900 miljoen

Energiebedrijven hebben voor de maand januari zo'n 900 miljoen euro aan prijsplafond-voorschotten aangevraagd bij de overheid.

Met dat geld kunnen de energiebedrijven de tarieven laag houden op 1,45 euro per kuub gas en 0,40 euro per kilowattuur elektriciteit, tot een bepaald gebruik.

70 procent profiteert

Op basis van de aanvragen concludeert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat zo'n 70 procent van de huishoudens in januari profiteert van het prijsplafond. De overige 30 procent bestaat uit verschillende groepen.

Zo zijn er energieklanten die sowieso al lagere tarieven betalen dan het prijsplafond. Het kan dan gaan om mensen met dynamische tarieven. Bij hen veranderen de tarieven per dag of zelfs per uur. En die liggen in januari tot nu toe onder die van het prijsplafond. Ook kan het gaan om mensen met een blokaansluiting. De overheid is nog bezig met een aparte regeling voor hen.

Kosten fluctueren

Het maandelijkse voorschot van de overheid wordt vastgesteld op basis van het geschatte jaargebruik gedeeld door 12. Het bedrag van 900 miljoen euro over januari zegt weinig over de verwachte kosten voor heel 2023. De maandelijkse kosten kunnen namelijk fors fluctueren op basis van hoe de tarieven zich ontwikkelen.

De gasprijs op de Europese markt is de afgelopen weken gedaald. Veel energiebedrijven hebben hun huidige tarieven gebaseerd op de hogere gasprijs van de afgelopen maanden, want ze hebben toen ook alvast gas ingekocht voor die hogere prijs.

Tarieven onder prijsplafond

Maar als de gasprijs laag blijft, is de verwachting dat steeds meer energiebedrijven hun tarieven zullen verlagen, mogelijk tot onder het prijsplafond. Gisteren maakte het eerste energiebedrijf bekend de variabele tarieven voor nieuwe klanten te verlagen tot onder die grens.

Als die trend doorzet, gaat het prijsplafond de komende maanden de overheid dus minder kosten dan die 900 miljoen in januari. Want hoe kleiner het verschil tussen de markttarieven en de prijsplafondtarieven, hoe minder de overheid hoeft bij te lappen aan de energiebedrijven.